إيمينالو ينضم إلى موناكو

باريس(أ ف ب)

انضم المدير التقني السابق في نادي تشيلسي الانجليزي مايكل ايمينالو، إلى موناكو الفرنسي، بعد 3 أسابيع فقط من تركه النادي اللندني، بحسب ما ذكر حامل لقب الدوري الفرنسي.

وقال موناكو في بيان: يسعد موناكو الإعلان عن تعيين مايكل ايمينالو كمدير رياضي جديد. سيتولى مهام كل المسائل الرياضية، تحت إشراف نائب الرئيس فاديم فاسيلييف.

وانضم النيجيري الدولي السابق إلى موناكو بعد عمله لـ 10 سنوات مع تشيلسي. وقال ايمينالو: هذه فرصة رائعة لي ضمن مشروع ذات نوعية عالية. أظهر موناكو تطوراً كبيراً في المواسم القليلة الماضية، أنا مقتنع من استمرار النادي بتحقيق النجاح.

وأصبح ايمينالو «52 عاماً» من الأشخاص الموثوقين لدى مالك تشيلسي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، وحصد معه الكثير من الألقاب المحلية والقارية وخصوصاً على صعيد الناشئين.

ورأى فاسيلييف: الأحق عمل مايكل ايمينالو منذ زمن بعيد، وأنا سعيد لقدومه بعد تركه تشيلسي. وتابع: معرفته في شبكات الكشافين، ومهارته التقنية التي طورها في أحد أنجح الأندية في العالم في السنوات القليلة الماضية، هي الأسباب الرئيسة التي تدفعنا لنعرض عليه مشروعنا الطموح، وانضم ايمينالو إلى تشيلسي في 2007 لمراقبة الخصوم، وأصبح مدير تقنياً في 2011.

وخلال فترته في ستامفورد بريدج، أحرز تشيلسي لقب الدوري 3 مرات ولقب دوري الأبطال في 2012 والكأس المحلية 3 مرات والدوري الأوروبي، من جهته، خرج موناكو من دور المجموعات في دوري الأبطال، ويتخلف 9 نقاط عن باريس سان جيرمان متصدر الدوري في فرنسا.