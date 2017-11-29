إيمينالو ينضم إلى موناكو

باريس(أ ف ب)
انضم المدير التقني السابق في نادي تشيلسي الانجليزي مايكل ايمينالو، إلى موناكو الفرنسي، بعد 3 أسابيع فقط من تركه النادي اللندني، بحسب ما ذكر حامل لقب الدوري الفرنسي.
وقال موناكو في بيان: يسعد موناكو الإعلان عن تعيين مايكل ايمينالو كمدير رياضي جديد. سيتولى مهام كل المسائل الرياضية، تحت إشراف نائب الرئيس فاديم فاسيلييف.
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وأصبح ايمينالو «52 عاماً» من الأشخاص الموثوقين لدى مالك تشيلسي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، وحصد معه الكثير من الألقاب المحلية والقارية وخصوصاً على صعيد الناشئين.
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وخلال فترته في ستامفورد بريدج، أحرز تشيلسي لقب الدوري 3 مرات ولقب دوري الأبطال في 2012 والكأس المحلية 3 مرات والدوري الأوروبي، من جهته، خرج موناكو من دور المجموعات في دوري الأبطال، ويتخلف 9 نقاط عن باريس سان جيرمان متصدر الدوري في فرنسا.