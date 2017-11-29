الارديس يتصدر المرشحين لتدريب إيفرتون



تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017 لندن (د ب أ) تصدر سام الارديس قائمة المرشحين لتدريب نادي إيفرتون الإنجليزي، وكثف إيفرتون جهوده للتعاقد مع مدرب جديد منذ هزيمته المذلة أمام ساوثهامبتون 1/‏‏ 4.. ودخل الارديس قائمة المرشحين لتدريب إيفرتون منذ إقالة رونالد كومان في 23 أكتوبر الماضي، لكن دون اتخاذ خطوة جادة في هذا الشأن حتى الآن، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، فإن الارديس «63 عاماً» هو المرشح الأبرز لتدريب إيفرتون، رغم أنه لم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن كريستال بالاس في نهاية الموسم الماضي. ونجح الارديس في إنقاذ كريستال بالاس من شبح الهبوط، وذلك عقب نهاية مشواره في تدريب المنتخب الإنجليزي في سبتمبر 2016، ويتولى ديفيد انورث مدرب فريق الشباب تحت 23 عاماً في إيفرتون، تدريب الفريق حالياً وقد نجح في الصعود بالفريق من المركز الـ 18 إلى الـ 16، بعدما حصد معه 4 نقاط في 4 مباريات.