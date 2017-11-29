الاتحاد الإسباني يجرب تقنية الفيديو في لقاء أتلتيكو والتشي

مدريد (د ب أ)

ادعى الاتحاد الإسباني، أن عزوفه عن تطبيق تقنية «الفيديو» يعود إلى عدم وجود فريق من الخبراء في هذا الأمر لديه.

وأكد اتحاد الكرة الإسباني ورابطة أندية الدوري أن تقنية «الفيديو» سيتم تطبيقها في الموسم المقبل، على أن يتم تجربة هذه التكنولوجيا خلال الموسم الجاري.

وتوجد تقنية «الفيديو»، على سبيل التجربة، في مباراة أتلتيكو مدريد أمام التشي في بطولة كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها اليوم.

مرت بطولة الدوري الإسباني، التي يدعي منظموها أنها أفضل دوريات العالم، بحلقة جدلية جديدة مع التحكيم، بعد إلغاء هدف صحيح للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في مرمى فالنسيا، مما أثار نزاعاً يبدو أنه سيتكرر مراراً طوال الموسم الجاري، أمام تنازل المسؤولين هناك طواعية عن الاستعانة بأدوات التكنولوجيا الحديثة.