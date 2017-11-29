هيجواين يغيب عن قمة نابولي



تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017 روما (د ب أ) خضع الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس لجراحة في اليد، ما يثير الشكوك حول اللحاق بمواجهة فريقه السابق نابولي بعد غد في الدوري الإيطالي.وأجرى هيجواين الجراحة في مستشفى في تورينو لعلاج كسر في اليد اليسرى، بعدما جلس على مقاعد البدلاء، واضعاً ضمادة على يده خلال المباراة، التي فاز فيها يوفنتوس على كروتوني 3/‏‏صفر يوم الأحد، ويحتل يوفنتوس حامل اللقب المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 4 نقاط خلف نابولي المتصدر قبل مباراتهما الجمعة المقبلة، وانتقل هيجواين من نابولي ليوفنتوس في 2016، بعدما قضى 3 أعوام مع نابولي وسجل رقماً قياسياً في الموسم الأخير له مع الفريق بإحرازه 36 هدفاً.