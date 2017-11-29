سيطرة مصرية على ترشيحات جوائز «كاف»

القاهرة(د ب أ)

فرضت الكرة المصرية من جديد نفسها على الترشيحات النهائية، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي «كاف»، للمنافسة على جوائز الأفضل هذا العام.

أعلن كاف على موقعه الإلكتروني القوائم المختصرة لجوائز الأفضل، فيما لم يتم كشف النقاب بعد عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي، التي تشهد منافسة ساخنة بين العديد من النجوم، أبرزهم محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله ساديو ماني، وكذلك جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء.

من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز، خلال الحفل الذي يقيمه «كاف» في العاصمة الغانية أكرا في الرابع من يناير المقبل.

دخل المنتخب المصري ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب في أفريقيا، بعد صعوده لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، بعد غياب دام 28 عاما.