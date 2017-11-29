السعودية تجدد طموح «المونديال» مع بيتزي

الرياض (رويترز)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لقيادة المنتخب الأول، خلفاً لمواطنه إدجاردو باوزا الذي أقيل الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: إنه جرى توقيع العقد بين المدرب بيتزي وعادل عزت رئيس الاتحاد، في العاصمة اليابانية طوكيو، ونشر الاتحاد في حسابه على تويتر صورة لبيتزي أثناء مصافحة عزت.

وبرغم عدم الإعلان عن تفاصيل التعاقد، فإن المؤكد أن مهمة بيتزي، الذي سيتولى المنصب بعد إقالة باوزا يوم الأربعاء الماضي، ستتمثل في قيادة السعودية في كأس العالم 2018 وربما أيضاً كأس آسيا 2019.

وقال عزت: التعاقد مع بيتزي جاء انطلاقاً من سيرته الغنية بالإنجازات وطموحاته العالية في مواصلة رحلة نجاحه مع المنتخب السعودي، وان الاتحاد السعودي سيوفر له كل الدعم خلال المرحلة المقبلة التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في المونديال. ويتعرف المنتخب السعودي، الذي ضمن منتخبات التصنيف الرابع، على مجموعتها في كأس العالم عند سحب القرعة بعد غد.