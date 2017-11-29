النصر يستعيد جهود الياسي قبل مواجهة العين

وليد فاروق (دبي)

رفع الجهاز الفني للنصر بقيادة الإيطالي تشيزاري برانديللي درجة استعداده للمواجهة المقبلة مع العين، المقرر لها يوم بعد غدٍ على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وهي المواجهة قبل الأخيرة في الدور الأول للمسابقة، حيث سيختتم العميد منافسته في هذا الدور بملاقاة الإمارات يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية عشرة.

واستعاد الفريق جهود مدافعه أحمد الياسي، الذي عاد إلى التدريبات اعتباراً من أمس الأول، وذلك عقب شفائه من الإصابة بتمدد في العضلات، التي حرمته من المشاركة في آخر مباراتين رسميتين للعميد أمام فريقي حتا وشباب الأهلي في دوري الخليج العربي، وأصبح الياسي قريباً من الدخول في قائمة فريقه الأساسية استعداداً لمواجهة الزعيم.

ويترقب الجهاز الفني أيضاً موقف بقية المصابين، وهم المهاجم سالم صالح والمغربي عبد العزيز برادة الذي غاب أيضاً عن آخر مواجهتين، وعودة هذا الثنائي إذا حدثت ستكون إضافة قوية للفريق في المواجهة المقبلة الصعبة، في حين من المقرر أن يتواصل غياب الحارس أحمد شمبيه المصاب.

ويخوض النصر هذه المواجهة وهو في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

من ناحية أخرى، حرصت إدارة نادي النصر على توجيه التهنئة إلى عمر عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني ونادي العين بمناسبة فوزه بجائزة الإبداع الرياضي فئة اللاعب المحلي في نسختها التاسعة، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي.

وفي بادرة طيبة، نشر نادي النصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة التهنئة مساء أمس الأول وعقب الإعلان عن الفائزين في الجائزة، مصحوبة بصورة «عموري»، وهو يرتدي قميص العين ويحمل شارة قيادة الفريق.