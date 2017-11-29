النصر يستعيد جهود الياسي قبل مواجهة العين

وليد فاروق (دبي)
رفع الجهاز الفني للنصر بقيادة الإيطالي تشيزاري برانديللي درجة استعداده للمواجهة المقبلة مع العين، المقرر لها يوم بعد غدٍ على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وهي المواجهة قبل الأخيرة في الدور الأول للمسابقة، حيث سيختتم العميد منافسته في هذا الدور بملاقاة الإمارات يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية عشرة.
واستعاد الفريق جهود مدافعه أحمد الياسي، الذي عاد إلى التدريبات اعتباراً من أمس الأول، وذلك عقب شفائه من الإصابة بتمدد في العضلات، التي حرمته من المشاركة في آخر مباراتين رسميتين للعميد أمام فريقي حتا وشباب الأهلي في دوري الخليج العربي، وأصبح الياسي قريباً من الدخول في قائمة فريقه الأساسية استعداداً لمواجهة الزعيم.
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ويخوض النصر هذه المواجهة وهو في المركز الخامس بترتيب الدوري برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة.
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وفي بادرة طيبة، نشر نادي النصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة التهنئة مساء أمس الأول وعقب الإعلان عن الفائزين في الجائزة، مصحوبة بصورة «عموري»، وهو يرتدي قميص العين ويحمل شارة قيادة الفريق.