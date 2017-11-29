اجتماعان في الظفرة لبحث «الخروج من الكبوة»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

اتخذت شركة الظفرة لكرة القدم عدة خطوات مهمة خلال الأسبوع الماضي، هدفت إلى تخطي آثار الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام حتا بنتيجة 2-5 في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، وعقدت الشركة اجتماعين منفصلين، الأول مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السوري محمد قويض، والثاني ضم جميع اللاعبين وذلك للوقوف على أسباب الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق خلال هذه المباراة ودراسة الأخطاء الدفاعية التي كبدت الفريق خمسة أهداف، ثلاثة منها جاءت في الدقائق الـ 20 الأولى من عمر المواجهة.

وهدفت الاجتماعات إلى جانب الوقوف على أسباب الخسارة وإزالة آثارها السلبية على اللاعبين، نظراً لإيمان شركة كرة القدم بأن الفريق يملك القدرات التي تؤهله لتحسين حضوره التنافسي رغم الصعوبات التي رافقته بالآونة الأخيرة، بعد الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب يتقدمهم البرازيلي إيلتون ألميدا، الذي بدا واضحاً عدم وجود من يملك القدرة على تعويضه في الشق الهجومي.

وأعلنت شركة الظفرة أمس، وبناء على الاجتماعات التي عقدتها مع قويض واللاعبين، عن تجديد الثقة بالمدير الفني، مؤكدة أن الترتيب الحالي للفريق أو خسارته مباراة لا يعني تجاهل النجاحات السابقة التي تحققت تحت قيادة المدير الفني السوري خلال المواسم الماضية.

ويخوض الظفرة حالياً في تحضيرات مكثفة لمواجهة شباب الأهلي - دبي المقررة بعد غدٍ ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، إذ يدرس المدير الفني محمد قويض كل الخيارات الفنية المتاحة وبالأخص في الشق الدفاعي، نظراً لغياب عبدالرحمن يوسف بسبب نيله الإنذار الثالث في الجولة الماضية، فيما سيتواصل غياب ألميدا وسعيد الكثيري وأحمد يسلم وخلف الحوسني.

من جهة أخرى، توصل نادي الظفرة إلى اتفاق مع المهاجم البرازيلي جورجي سيلفا يقضي بأن يلعب الأخير مع النادي لمدة عامين، في انتظار إنهاء اللاعب لعلاقته مع نادي الباطن السعودي رسمياً، تمهيداً لتقييده في كشوفات الظفرة فور فتح باب الانتقالات الشتوية.

وكان سيلفا قد تقدم، وبواسطة وكيل أعماله، بشكوى رسمية ضد نادي الباطن مطالباً بفسخ عقده، بعدما غادره الأسبوع الماضي بداعي عدم قيام الأخير بدفع النادي السعودي مستحقاته المالية المتأخرة، والمتمثلة في مقدم العقد، إلى جانب رواتب آخر ثلاثة أشهر.