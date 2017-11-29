«اتصالات» و«دو» تطبقان «المضافة» اعتباراً من يناير المقبل



تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017 حاتم فاروق (أبوظبي) قالت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلي بـ5% اعتباراً من مطلع العام المقبل. وجاءت تأكيدات «اتصالات» على تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال رسائل نصية تم إرسالها إلى عملائها بالتزامن مع إعلان وزارة المالية أمس الأول، عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض بنسبة 5% على استرداد وتوريد السلع والخدمات. وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» مؤخراً عن التزامها بالعمل اتجاه المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017 بخصوص نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. وبحسب توصيات وزارة المالية بدولة الإمارات، فإنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات الاتصال بنسبة 5%. وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: نؤمن بالفوائد والإيجابيات العديدة التي سيمنحها قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما فيما يتعلق بدعم استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي التي بدأتها الدولة مسبقاً لتعزيز النمو. ... المزيد