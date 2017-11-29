حاتم فاروق (أبوظبي)
قالت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلي بـ5% اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وجاءت تأكيدات «اتصالات» على تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال رسائل نصية تم إرسالها إلى عملائها بالتزامن مع إعلان وزارة المالية أمس الأول، عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض بنسبة 5% على استرداد وتوريد السلع والخدمات.
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وبحسب توصيات وزارة المالية بدولة الإمارات، فإنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات الاتصال بنسبة 5%.
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