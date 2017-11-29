الإمارات نائباً لرئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار

دبي (الاتحاد)
فازت الإمارات بمنصب نائب الرئيس في انتخابات اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، التي عقدت على هامش الدورة الـ 22 من «المؤتمر العالمي للاستثمار 2017»، الملتقى السنوي الأبرز للجمعية، الذي استضافته «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، على مدار يومين، وتولى فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، منصب نائب رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا» خلال انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة للفترة 2017-2019.
وتعمل الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا» على تأسيس روابط قوية ولعب دور محوري في مجال تشجيع الاستثمار، من خلال العمل عن قرب مع منظمات دولية مثل «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، و«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية»، و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، و«منظمة العمل الدولية»، و«المجلس الدولي للتنمية الاقتصادية»، و«غرفة التجارة الدولية» و«البنك الدولي».
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