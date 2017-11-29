الإمارات نائباً لرئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار

دبي (الاتحاد)

فازت الإمارات بمنصب نائب الرئيس في انتخابات اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، التي ‬عقدت ‬على ‬هامش ‬الدورة الـ ‬22 ‬من «‬المؤتمر ‬العالمي ‬للاستثمار ‬2017»‬، ‬الملتقى ‬السنوي ‬الأبرز ‬للجمعية، ‬الذي ‬استضافته «‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الاستثمار»‬، ‬إحدى ‬مؤسسات «‬اقتصادية ‬دبي»‬، ‬على ‬مدار ‬يومين، ‬وتولى ‬فهد ‬القرقاوي، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لمؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الاستثمار، ‬منصب ‬نائب ‬رئيس ‬الجمعية ‬العالمية ‬لهيئات ‬ترويج ‬الاستثمار «وايبا» خلال ‬انتخاب ‬اللجنة ‬التنفيذية ‬الجديدة ‬للفترة ‬2017-2019.

وتعمل الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا» ‬على ‬تأسيس ‬روابط ‬قوية ‬ولعب ‬دور ‬محوري ‬في ‬مجال ‬تشجيع ‬الاستثمار، ‬من ‬خلال ‬العمل ‬عن ‬قرب ‬مع ‬منظمات ‬دولية ‬مثل «‬مؤتمر ‬الأمم ‬المتحدة ‬للتجارة ‬والتنمية» (‬أونكتاد)‬، ‬و«‬منظمة ‬الأمم ‬المتحدة ‬للتنمية ‬الصناعية»‬، ‬و«‬منظمة ‬التعاون ‬الاقتصادي ‬والتنمية»‬، ‬و«‬منظمة ‬العمل ‬الدولية»‬، ‬و«‬المجلس ‬الدولي ‬للتنمية ‬الاقتصادية»‬، ‬و«‬غرفة ‬التجارة ‬الدولية» ‬و«‬البنك ‬الدولي»‬.