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دراسة توقيع اتفاقية وتبادل الخبرات والتدريب

«الجمارك» تبحث التعاون مع «الاتحاد العربي للمخلصين»
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تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بحث الهيئة الاتحادية للجمارك، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك، خلال استقبال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وفد الاتحاد، برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي، رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين خلال زيارته لمقر الهيئة بأبوظبي الاثنين الماضي، وحضر اللقاء محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة، وأحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من مديري الإدارات.

وتناول اللقاء عدداً من محاور العمل الجمركي المشترك، ومن أبرزها دراسة توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بهدف نشر الثقافة الجمركية داخل المجتمع العربي، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التهريب الجمركي، وتنظيم الفعاليات المشتركة حول تطورات العمل الجمركي.

كما تناول اللقاء سبل تذليل معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأكد الكعبي، خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة والهيئة الاتحادية للجمارك على تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات العمل الجمركي في العالم العربي لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة، مشيراً إلى أن الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين مؤسسة عربية وليدة تمثل شريكاً مهماً في العملية الجمركية هم فئة المخلصين الجمركيين. ... المزيد
     
 

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