«الجمارك» تبحث التعاون مع «الاتحاد العربي للمخلصين»

أبوظبي (الاتحاد)
بحث الهيئة الاتحادية للجمارك، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك، خلال استقبال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وفد الاتحاد، برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي، رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين خلال زيارته لمقر الهيئة بأبوظبي الاثنين الماضي، وحضر اللقاء محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة، وأحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من مديري الإدارات.
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كما تناول اللقاء سبل تذليل معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية.
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