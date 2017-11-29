خلال اجتماع مجلس الوكالة في أبوظبي «آيرينا» تبحث حفز قطاع الطاقة المتجددة العالمي



تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) بحث 350 موفداً حكومياً من 115 دولة – بمن فيهم وزراء ومسؤولون رسميون رفيعو المستوى – أمس في أبوظبي خلال الاجتماع الرابع عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» حفز قطاع الطاقة المتجددة العالمي. واستهل المشاركون اجتماعهم بإعادة انتخاب الصين لرئاسة الاجتماع وكولومبيا نائباً للرئيس. وينعقد اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مرتين سنوياً لتسهيل التعاون بين أعضاء الوكالة، ومتابعة تطبيق برنامج عملها، واستكمال التحضيرات الأساسية لأعمال الجمعية العمومية السنوية التي تنعقد خلال شهر يناير بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وقال تشو جو، رئيس المجلس وكبير خبراء الشؤون الاقتصادية في إدارة الطاقة الوطنية في الصين، عند انتخابه: «سنعمل على إحداث نقلة نوعية في إنتاج واستهلاك الطاقة، وبناء قطاع طاقة نظيفة وآمنة ومنخفضة الكربون وعالية الكفاءة. لقد أصبحت الطاقة المتجددة الآن جزءاً رئيساً من منظومة توليد الكهرباء الإضافية في الصين، وهذا يؤكد أهمية الطاقة النظيفة كبديل فعال لأنظمة الطاقة التقليدية». وقال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «كانت الطاقة المتجددة حجر الأساس لنمو قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهمت خلال هذه الفترة بأكثر من نصف قدرة التوليد الإضافية حول العالم. فيما يستعد قطاع الطاقة لتحقيق تقدم كبير في هذا المجال، يمكن إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الإمكانيات غير المطروحة نسبياً لدمج الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي مثل النقل والتدفئة والتبريد». ... المزيد