«آيرينا» تبحث حفز قطاع الطاقة المتجددة العالمي

أبوظبي (الاتحاد)
بحث 350 موفداً حكومياً من 115 دولة – بمن فيهم وزراء ومسؤولون رسميون رفيعو المستوى – أمس في أبوظبي خلال الاجتماع الرابع عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» حفز قطاع الطاقة المتجددة العالمي.
واستهل المشاركون اجتماعهم بإعادة انتخاب الصين لرئاسة الاجتماع وكولومبيا نائباً للرئيس.
|
وقال تشو جو، رئيس المجلس وكبير خبراء الشؤون الاقتصادية في إدارة الطاقة الوطنية في الصين، عند انتخابه: «سنعمل على إحداث نقلة نوعية في إنتاج واستهلاك الطاقة، وبناء قطاع طاقة نظيفة وآمنة ومنخفضة الكربون وعالية الكفاءة. لقد أصبحت الطاقة المتجددة الآن جزءاً رئيساً من منظومة توليد الكهرباء الإضافية في الصين، وهذا يؤكد أهمية الطاقة النظيفة كبديل فعال لأنظمة الطاقة التقليدية».
|