مقاولون: مشروع «مدينة الرياض» يحدث طفرة بقطاع البناء في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مقاولون ومسؤولون بقطاع البناء والتشييد في أبوظبي، أن اعتماد مجموعة من التحديثات على سياسات إسكان المواطنين، عبر إطلاق حزمة من المنتجات السكنية الجديدة للمستفيدين من المواطنين، وإطلاق مشروع تطوير «مدينة الرياض» -جنوب الشامخة وشمال الوثبة سابقاً- ينعش النشاط بقطاع المقاولات، متوقعين حدوث طفرة بقطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن قرارات الحكومة الرشيدة تسهم بشكل مباشر في توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين، وفي ذات الوقت تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية كافة بالإمارة، لاسيما أن قطاع البناء والتشييد يعد قاطرة لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشاروا إلى أن تطوير «مدينة الرياض»، لتضم أحياء سكنية ومجموعة متكاملة من المرافق العامة، كالمنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية، يعود بالفائدة على كل شركات المقاولات، والعاملة بكل المجالات من بنى تحتية ومبانٍ تجارية أو سكنية، في ظل تنوع الأعمال الإنشائية بالمدينة.

وأوضحوا أن المساحة الإجمالية لمشروع «مدينة الرياض» والبالغة نحو 8 آلاف هكتار، يؤكد أن هذا المشروع الضخم سيكون محركاً رئيساً لقطاع البناء والتشييد.