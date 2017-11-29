سناتور أميركي متهم بالتحرش يعتذر والكونغرس يتجه إلى تشديد عقاب المتهمين



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

واشنطن (أ ف ب)





أكد السناتور الأميركي الديموقراطي آل فرانكن الاثنين أنه يشعر بـ"العار" وسيعمل على استعادة ثقة الناس بعدما اتهم بسلوك غير لائق جنسياً في وقت تحرك الكونغرس لمكافحة هذه الظاهرة بعد اتهامات طالت عدداً من النواب.



... وقدم السناتور اليساري الذي كان ممثلاً كوميدياً في السابق اعتذاره لدى عودته من عطلة عيد الشكر وبعد يوم من إعلان النائب الديموقراطي جون كونييرز انسحابه من اللجنة القضائية في مجلس النواب بعد أن طالته اتهامات مشابهة.... المزيد