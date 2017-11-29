بركان بالي يواصل نفث رماده والمطار مغلق لليوم الثاني

أ ف ب

بقي المطار الدولي في بالي، التي تشكل وجهة سياحية مهمة في إندونيسيا، مغلقاً لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، بسبب خطر انفجار بركان يقذف حاليًا كميات كبيرة من الرماد، ما يمنع آلاف الزوار من الرحيل ويؤدي إلى عمليات إجلاء واسعة للسكان.

ونقل ويسنو دارجونو من وكالة المراقبة الجوية «ايرناف» عن مركز مراقبة الرماد البركاني في مدينة داروين بأستراليا، العضو في شبكة متخصصة بجمع المعلومات عن البراكين، أن «الممرات الجوية مليئة بالرماد البركاني وهذا يشكل خطراً على الطائرات».

وسيبقى الطيران محظوراً حتى صباح غد الأربعاء على الأقل بينما تنبعث من البركان أعمدة هائلة من الدخان الرمادي الكثيف.

