17 قتيلاً و28 جريحاً باعتداء إرهابي جنوبي بغداد

بغداد (وكالات)

أعلنت الشرطة العراقية، أن حصيلة التفجير والهجوم الانتحاري في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، بلغت 17 قتيلاً و28 جريحاً.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قال في وقت سابق في بيان مقتضب، إن «اعتداء إرهابياً بواسطة انتحاريين إرهابيين اثنين قاما بإطلاق النار عشوائياً على المواطنين في سوق الشمري بمنطقة النهروان، وفجر أحدهما نفسه»، مبيناً أن الانتحاري الثاني تمكنت القوات الأمنية من قتله.

من جهة أخرى، قال ضابط برتبة نقيب في الشرطة لفرانس برس، إن «5 انتحاريين هاجموا سوقاً ومحال تجارية في منطقة النهروان، قتلت الشرطة 3 منهم فيما فجر الآخران نفسيهما، ما أسفر عن مقتل 8 وجرح 9 من المدنيين».

ونفذت القوات الأمنية العراقية عقب الهجوم والتفجير حملة تفتيش ضمن منطقة النهروان بحثاً عن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً.