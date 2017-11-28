«مبادلة» تدرس الاستثمار في شركات التكنولوجيا المربحة

حسونة الطيب (أبوظبي)
قال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «مبادلة للاستثمار»، إن الشركة تدرس فرص الاستثمار في شركات ومؤسسات التكنولوجيا المربحة عالمياً، والتي تأتي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وأضاف معاليه في حوار مع قناة «سي أن بي سي» أن الشركة متفائلة بالاستثمارات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مشروع مدينة «نيوم»، حيث يتمتع المشروع بفرص هائلة وبيئة اقتصادية قوية، لا سيما في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة حالياً، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، يعد بمستقبل باهر ويشكل نقطة جاذبة للاستثمارات.
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