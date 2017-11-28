«مبادلة» تدرس الاستثمار في شركات التكنولوجيا المربحة

حسونة الطيب (أبوظبي)

قال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «مبادلة للاستثمار»، إن الشركة تدرس فرص الاستثمار في شركات ومؤسسات التكنولوجيا المربحة عالمياً، والتي تأتي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.

وأضاف معاليه في حوار مع قناة «سي أن بي سي» أن الشركة متفائلة بالاستثمارات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مشروع مدينة «نيوم»، حيث يتمتع المشروع بفرص هائلة وبيئة اقتصادية قوية، لا سيما في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة حالياً، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، يعد بمستقبل باهر ويشكل نقطة جاذبة للاستثمارات.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الصين، أفاد المبارك: «نستثمر في الصين عبر العديد من القنوات منها «سوفت بنك» والمشاركة مع بنك التنمية الصيني، حيث تم إنشاء صندوق مشترك معد خصيصاً للاستثمار في السوق الصينية وضخ ما يزيد على 700 مليون دولار عبر الصندوق في استثمارات مجزية.