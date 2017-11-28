128 مليار درهم مقاصة الشيكات في أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة الشيكات الإجمالية التي تمت مقاصتها في الدولة نحو 1.25 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، وبلغ عددها 25.2 مليون شيك، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 57.3 مليار درهم خلال نفس الفترة بحصة نسبتها 4.6% من إجمالي القيمة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس. وبلغت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة خلال أكتوبر 128.1 مليار درهم.

وتظهر البيانات أنه رغم ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة فإن حصتها من إجمالي القيمة انخفضت إلى 4.9% من إجمالي القيمة لتبلغ 6.33 مليار درهم خلال أكتوبر 2017.