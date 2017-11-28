المالية تعلن اللائحة التنفيذية لـ «المضافة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أعلنت وزارة المالية أمس، عن اعتماد وتوقيع مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم «8» لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5%على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أوالإعفاء.

وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون في الموعد المحدد في الأول من يناير من المقبل، حيث يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم «40» لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وأظهرت اللائحة أن توريدات المباني السكنية والمعادن الثمينة، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتصدير خدمات الاتصالات، وخدمات النقل الدولي للركاب والسلع تندرج ضمن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، فيما أعفت المباني السكنية، والأرض الفضاء، وخدمات النقل المحلي للركاب.

وأكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية، أن قطاعات الأعمال في الدولة تقريبا جاهزة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم الأول من يناير 2018. وقال لـ «الاتحاد»، إن الجهات المسؤولة قامت خلال الأشهر الماضية بتوضيح كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لعملية التسجيل، وأن الشركات والأعمال أصبحت قادرة على استكمال كافة التجهيزات الفنية والتقنية الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في موعدها وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون الخاص بضريبة القيمة المُضافة.

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