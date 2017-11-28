المالية تعلن اللائحة التنفيذية لـ «المضافة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أعلنت وزارة المالية أمس، عن اعتماد وتوقيع مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم «8» لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5%على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أوالإعفاء.
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وأظهرت اللائحة أن توريدات المباني السكنية والمعادن الثمينة، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتصدير خدمات الاتصالات، وخدمات النقل الدولي للركاب والسلع تندرج ضمن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، فيما أعفت المباني السكنية، والأرض الفضاء، وخدمات النقل المحلي للركاب.
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