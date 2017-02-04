لبنانيون يعترضون قوات «يونيفل»

بيروت (أ ف ب)

هاجم مدنيون دوريتين لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفل» في حادثين وقعا امس، ما أدى إلى أضرار مادية من دون إصابات، كما قالت البعثة في بيان.

وأكدت قوة «يونيفل» في بيان أن «مجموعات من الرجال الغاضبين» اعترضوا اثنتين من دورياتها في بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن «المدنيين حاولوا قطع الطريق أمام دوريتي اليونيفل وهاجموا جنود حفظ السلام».

وتابع «أن آليات اليونيفل اضطرت إلى إزاحة بعض السيارات التي استخدمت لقطع الطريق للتمكن من الانسحاب بسلامة من الموقعين».

وأكد البيان أن لا إصابات سجلت في صفوف الجنود وأن «أضراراً جسيمة» لحقت بآلية البعثة.

ولم يوضح أسباب الحادثين أو يكشف عن وجود توتر في المنطقة مؤكد أن البعثة على اتصال بالجيش اللبناني لتحديد دوافع الهجوم.