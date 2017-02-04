لبنانيون يعترضون قوات «يونيفل»

بيروت (أ ف ب)
هاجم مدنيون دوريتين لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفل» في حادثين وقعا امس، ما أدى إلى أضرار مادية من دون إصابات، كما قالت البعثة في بيان.
وأكدت قوة «يونيفل» في بيان أن «مجموعات من الرجال الغاضبين» اعترضوا اثنتين من دورياتها في بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.
|
وتابع «أن آليات اليونيفل اضطرت إلى إزاحة بعض السيارات التي استخدمت لقطع الطريق للتمكن من الانسحاب بسلامة من الموقعين».
|
ولم يوضح أسباب الحادثين أو يكشف عن وجود توتر في المنطقة مؤكد أن البعثة على اتصال بالجيش اللبناني لتحديد دوافع الهجوم.