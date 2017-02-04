مقتل 3 إرهابيين في العريش

القاهرة (وكالات)

تمكنت قوات الأمن المصري والجيش أمس، من قتل 3 مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب العريش في محافظة سيناء شمالي مصر.

وقالت مصادر أمنية، إن «3 مسلحين، يعتقد أنهم من تنظيم (بيت المقدس)، كانوا يستقلون دراجة نارية، وقاموا بزرع عبوة ناسفة على أحد محاور الطريق الدائري جنوبي العريش».

وكانت القوات الأمنية رصدت تحرك العناصر عند توقف الدراجة على تقاطع الطريق، حيث زرعوا العبوة، وأطلقت النار عليهم، ثم قامت بتفجير العبوة الناسفة وحرق الدراجة.

وتتعرض مواقع الجيش والشرطة وأفراد الأمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.