محمد بن راشد: الإمارات تتبوأ اليوم أفضل المراتب العالمية في مختلف القطاعات

أبوظبي (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح أمس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في متحف اللوفر بأبوظبي، تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 46 للدولة، واعتمد فيها عدداً من القرارات والمبادرات في الشأنين الحكومي والوطني.

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاجتماع بكلمة هنأ فيها دولة الإمارات وشعبها باليوم الوطني الـ 46 وذكرى تأسيس الاتحاد، معرباً عن تمنياته بأن تنعم الدولة بالمزيد من الإنجازات والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات. وقال سموه: «نبارك للإمارات أجمل وأهم أيامها ولشعبها المحب المحطة الأهم في مسيرة الدولة».

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه بـ«تويتر»:« نتوجه باسم مجلس الوزراء لشعبنا بالتهنئة باليوم الوطني.. ولرئيس دولتنا وولي عهده بدعواتنا أن يحفظهم الله.. يومنا الوطني هو مناسبة غالية من كل عام نحتفي فيها بإنجازاتنا.. ونكرم فيها مؤسسي دولتنا.. ونتطلع فيها لمستقبل أجمل وأفضل لأجيالنا .. كل عام وأنتم أسعد يا شعب الإمارات».

أفضل المراتب العالمية