استهداف مواقع «داعش» في الساحل الأيمن للموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

استهدفت مقاتلات التحالف الدولي ومدفعية الجيش العراقي مواقع تنظيم «داعش» في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، حيث سمع دوي انفجارات يعتقد أنها لعتاد وسيارات مفخخة استهدفت بتلك الصواريخ. ودمرت غارات جوية معملاً لتفخيخ العجلات ومخازن للأسلحة غرب المدينة. وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن «قيادة القوة الجوية واستناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذت عدة ضربات جوية ناجحة أسفرت عن تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة ومخازن للأسلحة والأعتدة ومضافات تابعة لداعش في قضاء تلعفر وناحية المحلبية»، وأشار إلى أن «طائرات التحالف الدولي تمكنت من تدمير معامل لتفخيخ العجلات في مناطق اليرموك وحي الموصل الجديدة».

وفي ذات السياق، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي «داعش» والقوات العراقية إثر هجوم معاكس للتنظيم على عدد من أحياء الموصل. فيما أفادت مصادر عسكرية أن القوات العراقية أحبطت محاولة جديدة لتسلل عناصر «داعش» من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر من الموصل، مستخدمين زوارق لعبور ضفة النهر. وقال ضابط في الجيش العراقي «إن قناصة الجيش وبإسناد الطيران الدولي تمكنت من قتل العشرات من أفراد التنظيم حاولوا التسلل للجانب الأيسر وبالتحديد على حي الضباط والغفران والفيصلية والرشيدية».

على صعيد آخر، قتل 7 مدنيين وأصيب العشرات إثر قصف صاروخي شنه تنظيم «داعش» على مناطق في الموصل. وقالت مصادر عسكرية إن عناصر التنظيم الإرهابي أطلقوا 9 صواريخ فجر أمس، استهدفت المدنيين في مناطق «الجامعة والوحدة والمهندسين والفيصلية»، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وجرح العشرات، وبينت «أن الجيش سارع على الفور لإنقاذ المدنيين المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة».

بدوره، توقع التحالف الدولي خوض معركة «عنيفة» ضد «داعش» في الساحل الأيمن للموصل، كما أشار إلى سيطرة القوات العراقية على 60% من مساحة المدينة الكلية، وأكد مقتل «أكبر زعامات التنظيم الإرهابي».