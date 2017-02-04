السجن 9 سنوات لفلسطيني اخترق نظام طائرات إسرائيلية

القدس المحتلة (أ ف ب)
أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بسجن مهندس كمبيوتر فلسطيني من غزة تسع سنوات لاختراقه نظام طائرات إسرائيلية من دون طيار لمصلحة حركة الجهاد، بحسب وزارة العدل الإسرائيلية.
وورد في قرار المحكمة، أن ماجد عويضة (23 عاما) من مدينة غزة أدين بالتجسس واتهامات أخرى، بعد اتفاق قضائي نتيجة التماس تم تقديمه بداية الأسبوع. وأصدرت محكمة بئر السبع في جنوب إسرائيل الحكم.
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وحسب القرار، فإن عويضة اعترف انه وافق العام 2015 على تطوير برنامج «لاختراق صور تبثها من أجواء غزة» طائرات عسكرية إسرائيلية من دون طيار، و«بذلك فإنه شارك في مؤامرة لتمرير معلومات إلى عدو لمساعدته في إيذاء امن دولة (إسرائيل)».
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وتظهر الصور «معلومات استخباراتية عن ناشطين في مجال تخزين وإطلاق الصواريخ».
وقالت المحكمة إن الجهاد جندته عام 2011 ووافق تلك السنة على «كتابة برنامج حاسوب يمكن من خلاله مراقبة كاميرات المرور في إسرائيل، بما يتناسب مع هجمات الجهاد».