التحالف: سنبقى في العراق

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أكد قائد التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق بول فانك أمس، أن قوات التحالف ستبقى في العراق لحين استقرار الوضع فيه، وأعلن عن تحرير 97% من أراضي العراق من سيطرة تنظيم «داعش»، مشيرا إلى أن التنظيم مازال يشكل تهديدا. وأكدت مصادر عسكرية عراقية تحرير 50% من الصحراء الغربية، في حين حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من «الإرهاب الفكري» بعد هزيمة «داعش» في العراق، مؤكدا أن «دور الحكومة في مكافحة الفساد يتعدى الأجهزة الرقابية في الدولة، ومعركتنا معه أصعب من المعركة مع الدواعش».

وقال فانك في مؤتمر صحفي عقد في السفارة الأميركية ببغداد أمس «سنبقى في العراق لحين استقرار الوضع فيه»، موضحا أن «البقاء يركز على وجود خطوط أمنية قادرة على الحفاظ على استقرار الوضع في العراق من خلال إنشاء خطوط دفاعية في المناطق من الجيش والشرطة عبر تدريب هذه القوات من قبل التحالف الدولي».

وأضاف فانك، «سيكون هناك تعاون في توفير المعلومات الاستخبارية بين التحالف والعراق حول وجود التنظيمات الإرهابية»، لافتاً إلى أن «وضع مشروع توفير مخافر حدودية متنقلة وتأهيل المخافر الحدودية القديمة، فضلا عن تدريب حرس الحدود».

وأكد «ليس لدينا خطة لإنشاء قواعد أو مخافر لقوات التحالف على الحدود، وليس لدينا قواعد عسكرية أميركية في العراق، بل قواعد للتحالف الدولي». وقال «حررنا 97% من أراضي العراق ونحو 4.5 مليون عراقي»، مشيراً إلى أن «التنظيم مازال يشكل تهديدا».