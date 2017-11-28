«ملكة جمال الكون».. جنوب أفريقية

لاس فيجاس، الولايات المتحدة (أ ف ب)

توجت الجنوب أفريقية ديمي لي نيل-بيترز ملكة لجمال الكون، خلال مسابقة أقيمت أمس الأول الأحد في لاس فيجاس.

وقد تغلبت الجنوب أفريقية ديمي لي نيل-بيترز (22 عاماً) على ملكتي جمال كولومبيا وجامايكا لتتربع على عرش جمال الكون.

وقالت الشابة التي درست إدارة الأعمال، إن أختها غير الشقيقة التي تعاني من إعاقة هي من أكبر مصادر الإلهام التي تسترشد بها في حياتها.

وكانت قد شاركت 100 شابة تقريباً في الدورة السادسة والستين من مسابقة ملكة جمال الكون، من بينهن ملكات من كامبوديا ولاوس ونيبال، التي تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث.

وأتت الممثلة الكولومبية لورا جونساليس وصيفة أولى، في حين حلت دافينا بينيت من جامايكا وصيفة ثانية.

وتوجت حاملة اللقب الفرنسية إيريس ميتينير، الملكة الجديدة وسط صيحات الفرح.

وتولى الممثل الفكاهي الأميركي ستيف هارفي تقديم الحفل للسنة الثالثة على التوالي، منكتاً مرات عدة بشأن الهفوة التي اقترفها قبل سنتين، عندما أعلن اسم الفائزة الخطأ.

وأحيت الحفل النجمة فيرجي، ومغنية البوب ريتشل بلاتن.