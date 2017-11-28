الاحتلال يطرح عطاء لبناء سجن كبير في الضفة

القدس المحتلة، رام الله (الاتحاد)

طرح قسم الهندسة والبناء في وزارة الجيش الإسرائيلية، عطاء لبناء مبنى قضائي وسجن مركزي قرب بيت ليد شمالي الضفة المحتلة.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، أمس، فإنه سيتم دمج سجني 4 بتسرقين وسجن 6 بعتليت في السجن الذي يعتزم الاحتلال إقامته.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال أمس، فتى فلسطينياً قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، في الضفة الغربية، بزعم حيازته سكّيناً.

وأفادت مصادرٌ فلسطينية، أنّ الفتى المعتقل هو معتصم ناصر أبورميلة (16 عاماً)، وقد جرى اعتقاله بحجة حيازته سكيناً. وجرت عملية الاعتقال قرب حاجز عسكري للجيش الإسرائيلي، قرب الحرم الإبراهيمي في المدينة، فيما جرى تحويل الشاب للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس، 23 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بشبهات مقاومة الجيش الإسرائيلي، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية. وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن 4 اعتقلوا للاشتباه بمشاركتهم في مواجهات وإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال.

إلى ذلك، حث الدكتور الشيخ عكرمة سعيد صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى، المواطنين على شد الرحال إلى المسجد الأقصى، بعد غد الخميس المصادف 12 ربيع الأول لعام 1439 هجرية الموافق 30 نوفمبر الحالي، بمناسبة حلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الشيخ صبري أن من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة بالمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، والمشاركة في حلقات الابتهال والذكر والاستماع إلى قصائد المدائح النبوية، وحضور الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد إمام المرسلين في عام الفيل 570 ميلادي، وأخذ العظة والعبرة منها.