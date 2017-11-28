سلامة والسراج يبحثان التحضير للانتخابات الليبية



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 طرابلس (د ب أ) بحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة أمس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج في طرابلس التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وناقش سلامة والسراج، خلال اجتماعهما في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، الإحاطة التي قدّمها سلامة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وسبل تنفيذ خطّة العمل التي طرحها بخصوص تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وكذلك التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي دعا لها في وقت سابق. ووصل سلامة إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق أمس لإجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين. ومن المنتظر أن يبدأ المبعوث الأممي جولة في بعض المدن والمناطق الليبية، للتشاور مع الليبيين حول أحسن السبل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا.