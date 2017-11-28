مقتل 10 جنود سودانيين بكمين في دارفور



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 الخرطوم (وكالات) قتل 10 جنود سودانيين، بينهم ضابط برتبة عميد خلال اشتباكات مع مسلحين موالين لزعيم مليشيا نافذ في دارفور، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.واندلعت الاشتباكات بين جنود من وحدة الدعم السريع ومسلحين موالين لموسى هلال، وذلك بعد وقوع عربتين تابعتين للوحدة في كمين قرب بلدة هلال في ولاية شمال دارفور، وأفادت الوكالة أن قوات الدعم السريع اعتقلت موسى هلال الذي يقود فصيلا عسكريا في دارفور والذي اتهمته الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة.وقالت الوكالة إن وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم «أكد اعتقال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة وابنه حبيب» في منطقة مستريحة، وأضاف أنه سيتم ترحيلهما إلى الفاشر ثم إلى الخرطوم.