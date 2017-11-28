الجيش الأميركي: التحالف العسكري الإسلامي رسالة تعاون للعمل المشترك

عواصم (وكالات)

قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أمس، إن اجتماع وزراء الدفاع دول التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والذي تقوده السعودية يبعث رسالة قوية للتعاون والعمل المشترك. جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية على صفحتها الرسمية باللغة العربية، حيث قالت: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير دفاع المملكة العربية السعودية: أكثر من أربعين دولة إسلامية مشاركة تبعث بإشارة قوية بأنها ستعمل معاً وعازمة على عدم السماح بتشويه الدين وترويع الآمنين»، مؤكداً ضرورة التنسيق في محاربة الإرهاب.

إلى ذلك أكدت هيئة كبار العلماء السعودية أمس، أن المسلم حين يدين الإرهاب، فإنه يستمد موقفه من الشريعة الإسلامية الغراء التي أكدت كل معاني الحماية للمدنيين.

وأكدت «الهيئة»، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس، أن «الإرهاب شر وخراب وفساد، ومحترف الإرهاب منحرف التفكير ومريض النفس، والمشاعر الإنسانية كلها تلتقي على رفضه واستنكاره والبراءة منه ومن أصحابه»، مؤكدة أن الإرهابي «علامة شذوذ وانعزالية عن المجتمع والعالم بأسره».