الحريري: سأستقيل إذا لم تتوقف تدخلات «حزب الله»

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مقابلة تلفزيونية، أنه سيستقيل إذا لم يقبل «حزب الله» تغيير الوضع الحالي، وشدد الحريري أنه يجب على «حزب الله» إظهار الحياد في الصراعات الإقليمية ولا يتدخل خارجياً، وأضاف الحريري أن إيران سبب تدخل «حزب الله» في أنحاء المنطقة، وتابع أن التوازن الحكومي قد يتغير بناءً على المشاورات القادمة، وإنه سيكون مستعداً لانتخابات مبكرة.

وقال الحريري في مقابلة مع شبكة «سي نيوز» التلفزيونية الفرنسية، «لا أريد حزباً سياسياً في حكومتي يتدخل في دول عربية ضد دول عربية أخرى».

وتابع، «أنا في انتظار الحياد الذي اتفقنا عليه في الحكومة...لا يمكننا أن نقول شيئاً ونفعل شيئاً آخر».

جاء ذلك في وقت بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون أمس مشاورات مع الأحزاب والكتل الممثلة في الحكومة اللبنانية، بشأن كيفية حفظ الاستقرار الأمني في البلاد، وقال مصدر رسمي لبناني، إن مشاورات الرئيس عون تتركز «على كيفية الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد، ومفهوم كل طرف للنأي بالنفس، والعلاقات مع الدول العربية، والموقف من العدو الإسرائيلي وتهديداته، وكيفية مواجهتها، واتفاق الطائف، والوضع الحكومي»، وأضاف المصدر أن الرئيس عون سيطلب من الفرقاء أجوبة واضحة وصريحة من المواضيع المطروحة.

وقال مسؤول لبناني كبير إن المشاورات في القصر الرئاسي في بعبدا تهدف إلى مساعدة حكومة الحريري على «الوقوف على قدميها» بعد أسابيع من عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استقالة الحريري في الرابع من نوفمبر.

ومن ناحية اخرى نشرت وزارة الخارجية السعودية أمس، رسم «انفوجرافيك»، حددت فيه عدداً من الأحداث التي وقعت في خمس دول قالت إن «حزب الله» اللبناني يقف خلفها، وقالت في تغريدة على حسابها في «تويتر» متضمنة «الانفوجرافيك» الذي تضمن الدول الخمس وهي لبنان والسعودية والكويت وسوريا واليمن «بعض الحقائق عن حزب الإرهاب.. قائمة طويلة من صناعة الموت وإشاعة الخوف ونشر الكراهية».