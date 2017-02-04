واشنطن: المستوطنات ليست عائقاً أمام السلام

عواصم (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ترى أن وجود المستوطنات الإسرائيلية لا يمثل عائقا أمام تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن بناء مستوطنات جديدة أو التوسع في المستوطنات القائمة قد لا يكون مفيدا لتحقيق السلام.

وأضاف البيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخذ بعد موقفا رسميا بشأن النشاط الاستيطاني، وأن ترامب سيناقش هذه المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر.

وأكد البيت الأبيض أن رغبة الولايات المتحدة في تحقيق السلام لم تتغير، وما زالت كما كانت منذ خمسين عاما.

ورحب مسؤولون إسرائيليون امس ببيان البيت الأبيض بشأن المستوطنات معتبرين أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحا إلى كبح البناء. وقال دبلوماسي إسرائيلي بارز في رسالة نصية «سيكون نتنياهو سعيدا. تفويض مطلق رائع لبناء ما نريده في المستوطنات القائمة ما دمنا لا نوسع مساحتها الفعلية. لا توجد مشكلة هنا». وفسرت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي والعضو في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو البيان الأميركي بطريقة مماثلة وقالت إن البناء في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية سيستمر دون معوقات. وقالت «يرى البيت الأبيض أيضا أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام. وفي الحقيقة هي لم تكن قط عقبة في طريق السلام». وتابعت تقول «لذلك فالاستنتاج هو أن بناء المزيد ليس هو المشكلة».