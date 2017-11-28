«الجامعة» تطالب بتضافر الجهود الإعلامية لمواجهة الإرهاب

القاهرة (وام، الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود الإعلامية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي باتت ظاهرة عالمية تحصد أرواح الأبرياء.

وجددت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ90 للجنة الدائمة للإعلام العربي امس إدانة الجامعة العربية للهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة بشمال سيناء، مؤكدة أن هذه العملية الإرهابية أثارت الرأي العام العربي والعالمي، باعتبارها عملية دنيئة استهدفت المصلين الأبرياء.

وأكدت أبو غزالة أن موضوع مكافحة الإرهاب إعلامياً من أهم البنود المدرجة على أجندة لجنة الإعلام العربي لما لها من أهمية؛ نظراً لدور الإعلام في هذه المواجهة، حيث لم تعد المعارك تقتصر على الميدان، بل عبر وسائل الإعلام المختلفة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن العديد من البنود المهمة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأكدت أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس وزراء الإعلام العرب من خلال مكتبه التنفيذي اليوم لمتابعة دور وسائل الإعلام المختلفة، وكيفية استثمارها في محاربة الإرهاب والقضاء عليه في المنطقة.