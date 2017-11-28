فضيحة جديدة تهز المونديال: تحويل غامض لـ 22 مليون دولار

باريس (وكالات)
تتوالى فصول فضائح الفساد المرتبطة باستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، وآخرها بدء وزارة العدل البرازيلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «اف بي آي» التحقيق في تحويل قطري غامض بقيمة 22 مليون دولار مرتبط بملف المونديال.
وقال موقع «ميديابارت» الفرنسي إن كلا من المدعي العام البرازيلي والأميركي، بدآ في تحليل الحسابات المصرفية لرئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا الذي فتح حسابا في باشي موناكو وهي منشأة سويسرية حتى عام 2013، ولاحظوا أنه تم إيداع مبلغ 22 مليون دولار من مجموعة غانم بن سعد السعد وأولاده القطرية في حساب تيكسيرا في يناير 2011، وذلك بعد وقت قصير من حصول قطر على المونديال. وأضاف أن المجموعة القطرية، بقيادة رجل الأعمال غانم بن سعد السعد، متورطة بشبهات فساد.
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