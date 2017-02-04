  • السبت 07 جمادى الأولى 1438هـ - 04 فبراير 2017م
  02:57     الخطوط الجوية الفرنسية تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أميركا    

لقاء مرتقب لتشكيل الوفد المفاوض

المعارضة السورية وأنقرة ترفضان الفدرالية والحكم الذاتي
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

أكدت مصادر دبلوماسية تركية أمس، تطابق وجهات النظر بين أنقرة وممثلي المعارضة السورية فيما يخص رفض الدعوات لإقامة مناطق فدرالية أو ذاتية الحكم في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن المصادر نفسها، عقب اجتماع ضم مسؤولين أتراك مع ممثلين للمعارضة السورية في مقر وزارة الخارجية بأنقرة أمس، أن الاجتماع شدد على ضرورة عدم مشاركة الذين «يعملون ضد وحدة التراب السوري» في لقاء جنيف المقرر في 20 فبراير الحالي، في إشارة إلى حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي.

وتناول وفد المعارضة، المؤلف من ممثلي الجناحين السياسي والعسكري للمعارضة السورية، نتائج اجتماع أستانا الشهر الماضي.

وشارك في الاجتماع منسق هيئة التفاوض العليا رياض حجاب، ورئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة، وممثلو المعارضة المسلحة التي شاركت في اجتماع أستانا، ورئيسا المجلس الوطني الكردي السوري إبراهيم برو، والمجلس التركماني السوري أمين بوز أوغلان.

وأضافت المصادر أن المجتمعين بحثوا ملفات تتعلق بعمل الآلية الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران، التي أقرت في أستانا، لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. وأكد المجتمعون ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على الانتقال السياسي، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات. ... المزيد
     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا