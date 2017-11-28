«جنايات أبوظبي» تقضي بإعدام قاتل ومغتصب الطفل «آذان»

عمر الأحمد (أبوظبي)
قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس برئاسة المستشار أكثم عبد المنعم، بالإعدام قصاصاً بحق قاتل ومغتصب الطفل الباكستاني «آذان» (11 عاما)، كما قضت بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه ومصادرة الملابس المستخدمة في الجريمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان الماضي، عندما تم العثور على جثة الطفل على سطح المبنى الذي يقطنه مع أسرته، حيث تبين أنه قتل خنقاً بعد الاعتداء عليه. وبدأت النيابة العامة في أبوظبي، ممثلة بنيابة الأسرة والطفل، على الفور بالتحقيق في ملابسات الجريمة، حيث أجرت المعاينة التصويرية للواقعة، موضحة أن التحقيق مع المتهم تضمن مواجهته بالأدلة، وتقرير الطب الشرعي حول الآثار والإصابات التي عثر عليها بجسد الضحية، لافتة إلى استكمال التقارير الفنية وسماع شهادة القائمين بإجراءات الضبط.وبحسب التحقيقات فإن كاميرات المراقبة قد التقطت عدداً من الصور التي يظهر فيها المتهم وهو يدخل إلى أحد المحال التجارية لشراء الملابس النسائية، والتي قام باستخدامها في ارتكاب الجريمة، ورصدت كذلك تردده على موقع الجريمة بهدف تأمين المكان من المارة.
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