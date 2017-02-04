عون يطالب بعمل دولي شامل يعيد اللاجئين السوريين لديارهم

بيروت (وكالات)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إلى عمل دولي جامع لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، لأن «بقاءهم في لبنان لا يمكن أن يدوم إلى الأبد»، خصوصاً أنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان: «إن عون أكد خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أمس، أن لبنان لن يلزم أياً من النازحين بالعودة إلى سوريا في ظروف أمنية غير مستقرة». وطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل تسهيل عودة النازحين إلى بلدهم، عبر إقامة آماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم بالتنسيق مع الحكومة السورية.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أهمية نجاح الحل السياسي الذي يجري العمل عليه حالياً، مع الاستمرار في مواجهة الإرهابيين إينما وجدوا. وأشار البيان إلى أن جراندي أكد استمرار المفوضية في مساعدة لبنان في رعايته لشؤون النازحين السوريين، لافتاً إلى أن المفوضية تبحث مع الحكومة السورية في وضع مخططات لعودة تدريجية للنازحين الراغبين في العودة. وقال: «إن المفوضية رعت برنامجاً مع عدد من الدول لاستضافة نازحين سوريين، وأنه تحققت حتى الآن استضافة 30 ألف أسرة في كندا والولايات المتحدة». وشدد المسؤول الأممي على ضرورة البحث عن مصادر إضافية لمساعدة النازحين، إلى جانب مساعدة مؤسسات الدولة اللبنانية التي تتحمل القسم الأكبر من الخدمات في مجالات التربية والتعليم والنظام الصحي وغيرها.

وأشار إلى أن المفوضية ستسعى لدى المؤسسات الدولية لمساعدة لبنان في المجال الاقتصادي، نظراً للأعباء المترتبة على الوضع الاقتصادي فيه من جراء العدد الكبير للنازحين في الوقت الذي «يعاني الاقتصاد من عدم توافر فرص عمل للبنانيين أنفسهم». وأعرب غراندي عن أمله في التوصل إلى حل سياسي كمقدمة لإعادة الاستقرار إلى سوريا، وعودة النازحين السوريين إلى ديارهم. واعتبر أن عودة اللاجئين إلى سوريا تتطلب تأمين الظروف الأمنية، وإطلاق بداية مرحلة إعادة الإعمار، كي تبدأ الحياة بالعودة تدريجياً إلى المدن.