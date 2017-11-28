130 دولة في «قمة المبارزة» العالمية بدبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت، مساء أمس الأول، فعاليات كونجرس الاتحاد الدولي للمبارزة التي استضافتها دبي على مدار يومين بفندق اتلاتنس، بحضور علي شير عثمانوف رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، وأعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء اللجان العاملة بالاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات وممثلي 130 اتحاداً وطنياً.

نظم الكونجرس مجلس دبي الرياضي، بالتعاون اتحاد المبارزة وشركة فالكون، ومثل اتحاد اللعبة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، ود. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، وجاءت الجلسات ناجحة وأبهرت دبي الحضور ليوجه الجميع كلمات الإشادة والإعجاب ممزوجة بالتقدير لدور الإمارات حكومة وشعباً في النهوض بالرياضات المختلفة، وأكد كل الأعضاء أن الاجتماع يعد الأفضل على الإطلاق في مسيرة الاتحاد الدولي للمبارزة.

بدأت الفعاليات بكلمة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رحب فيها بكل وفود العالم، وقال: «استضافة دبي لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة «Fie congress» يعد مصدر سعادة غامرة لنا، فدبي التي يعرفها الجميع، عودتنا دائماً، وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون مصدر الإبداع والابتكار، وأن تظل ملهمة للجميع ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم أجمع».

وصادق الكونجرس على اعتماد انجولا لعضوية الاتحاد الدولي، ليصل عدد الاتحادات الوطنية إلى 152 دولة، وكذلك اعتمد قرارات الاجتماع السابق للكونجرس رقم 95، المنعقد في موسكو نوفمبر الماضي، واعتمد الحساب الختامي للاتحاد الدولي للمبارزة وموازنة 2018، كما تم الاطلاع على مقترحات تطوير اللعبة، وقرر الكونجرس اعتماد إقامة بطولة الرواد «الأساتذة 2019» بجمهورية مصر العربية، وبطولة الشباب والناشئين 2020 بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد انسحاب بلغاريا لمصلحتها، كما تم الاطلاع على التقرير الفني للفعاليات الرياضية التي أقيمت هذا العام.