محمد بن زايد يؤكد دعم خليفة جهود «أدنوك» في تحقيق الازدهار والنمو المستدام

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تهدف إلى تعزيز النمو والتوسع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الازدهار والنمو المستدام، وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة، لتحقيق أفضل قيمة من الموارد الهيدروكربونية للدولة على المدى البعيد.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي انعقد أمس في المقر الرئيس لشركة أدنوك، بجهود «أدنوك»، ودورها كأحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال العمل على خلق قيمة مستدامة من استثمار الموارد الهيدروكربونية للعقود المقبلة.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول برنامج «أدنوك» الاستراتيجي لتعزيز فرص النمو باستثمارات رأسمالية تزيد على 400 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتنفيذ عدد من المشاريع والتوسعات التي تشمل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، علاوة على خطط النمو والتوسع.

كما اعتمد المجلس خطط «أدنوك» لاستكشاف وتقويم وتطوير مصادر الغاز غير التقليدية في إمارة أبوظبي، والتي تهدف لخلق قيمة إضافية وجذب استثمارات دولية لتطوير هذه المصادر.