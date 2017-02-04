بدء تدفق مياه الفيجة على دمشق وغارات تتسبب بقطعها عن الرقة

بيروت (وكالات)
أفاد المرصد السوري الحقوقي وناشطون أمس، بأن غارات شنها التحالف الدولي المناهض «لداعش»، تسببت بانقطاع المياه عن مدينة الرقة، معقل التنظيم الإرهابي بسوريا ،فيما أفادت مصادر ميدانية بأن مياه عين الفيجة، وصلت بعض أحياء العاصمة دمشق أمس، بعد انقطاعها 40 يوماً .
وقال الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» حمود الموسى «تحطم الخط الرئيس وانقطعت المياه عن الرقة كلها بعد قصف قام به التحالف»، بينما أكد المرصد قطع المياه عن مدينة الرقة، بعد غارات نفذتها طائرات حربية «يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي».
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وذكرت حملة «الرقة تذبح بصمت» أن الغارات التي وقعت ليلاً استهدفت عدداً من الجسور شمال الرقة، ومن ضمنها جسر الرقة القديم.
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