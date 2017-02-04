  • السبت 07 جمادى الأولى 1438هـ - 04 فبراير 2017م
  02:57     الخطوط الجوية الفرنسية تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أميركا    

بدء تدفق مياه الفيجة على دمشق وغارات تتسبب بقطعها عن الرقة
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

بيروت (وكالات)

أفاد المرصد السوري الحقوقي وناشطون أمس، بأن غارات شنها التحالف الدولي المناهض «لداعش»، تسببت بانقطاع المياه عن مدينة الرقة، معقل التنظيم الإرهابي بسوريا ،فيما أفادت مصادر ميدانية بأن مياه عين الفيجة، وصلت بعض أحياء العاصمة دمشق أمس، بعد انقطاعها 40 يوماً .

وقال الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» حمود الموسى «تحطم الخط الرئيس وانقطعت المياه عن الرقة كلها بعد قصف قام به التحالف»، بينما أكد المرصد قطع المياه عن مدينة الرقة، بعد غارات نفذتها طائرات حربية «يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي».

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الضربات الجوية التي استهدفت المدينة أدت إلى تدمير الخط الرئيس المزود للمياه، مشيراً إلى أن تحديد هوية منفذ الغارات يستند إلى مكان وأنماط الطائرات والذخائر المستخدمة.

وذكرت حملة «الرقة تذبح بصمت» أن الغارات التي وقعت ليلاً استهدفت عدداً من الجسور شمال الرقة، ومن ضمنها جسر الرقة القديم.

وقال الموسى إن خط الأنابيب المحاذي للجسر القديم والوحيد الذي يزود سكان مدينة الرقة بالمياه، قد دمر. وأشار إلى أن السكان اضطروا للذهاب فجراً أمس، إلى النهر للتزود بالمياه. وتقع الرقة على بعد 90 كلم جنوب الحدود التركية، وما يزال يقطنها نحو 300 ألف نسمة تحت قبضة «داعش» الإرهابي. ... المزيد
     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا