«اتحاد الكتاب» يهنئ «العسم» بنجاح العملية الجراحية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشاعر الإماراتي أحمد العسم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات رئيس الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة على نجاح عملية القلب المفتوح التي خضع لها في مستشفى كليفلاند أبوظبي.

وقال الصايغ إن الشاعر العسم شخصية جمعت بين طاقة الإبداع وطاقة الحياة، يوزع الحب والأمل على من حوله، ويشق طريقه في الحياة مسلحاً بقيم إنسانية شفيفة، ومبادئ أخلاقية رفيعة، فضلاً عن الانتماء العنيد والصلب للوطن الذي وهبه أجمل ما كتب.

وأشاد الصايغ بتجربة العسم في مجال الشعر، ووصفها بأنها تجربة مهمة، وبأنها ذات خصوصية تجعلها في مصاف التجارب المتميزة في الشعر الإماراتي والعربي، كما أشاد بدوره في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عبر جميع المواقع التي شغلها. وتمنى الصايغ باسمه وباسم جميع الكتاب والأدباء والمبدعين الإماراتيين والعرب المقيمين في دولة الإمارات للشاعر العسم الشفاء العاجل.