كتاب لطالبات بجامعة زايد حول الحياة الإماراتية قبل النفط

دبي (وام)
أنجزت 20 طالبة في كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد كتاباً توثيقياً بالأحاديث والصور حول الحياة الإماراتية قبل النفط يبين الفرق في مفاهيم العيش وتجلياته لدى الإماراتيين بين ماضيهم وحاضرهم في تقاليد العائلة وفي المسكن والملبس والمأكل وغيرها.
واجتهدت الطالبات اللواتي أنجزن هذا المشروع البحثي - بإشراف الدكتورة فيلاريتي كوتسي الأستاذ المشارك بالكلية، والذي تم عرضه وتقديمه في متحف المرأة بدبي الأسبوع الماضي - في البحث عن المعلومات والتقاطها من ألسن رجال ونساء عاشوا الماضي في أجيال مختلفة، حيث جاءت هذه المعلومات مشفوعة بصور فوتوغرافية.
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ويقرأ الكتاب خصائص المجتمع الإماراتي وثقافته الحياتية من ثلاثة محاور أساسية هي «العائلة والمجتمع والبيئة»، إذ يبرز في بابه الأول تشكيلة العائلة الإماراتية وخصائص الملبس والمأكل والمسكن المنزل، ثم يأخذنا إلى إلى التجمعات خارج البيت في المجالس والمساجد وطرق التجارة والتعليم آنذاك، ثم يمنحنا في الفصل الأخير نظرة عامة عن الهوايات المحببة بين الشباب من غطس وصيد بالصقور إلى الركوب الصحراء بالجمال.