«الشارقة الصحراوي» يقرأ موضوعاته وأساليبه الكائنة.. والممكنة

عصام أبو القاسم (الشارقة)

تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، في منطقة الكهيف، بمشاركة عروض من الإمارات وبعض الدول العربية، وتحفل الدورة الجديدة من التظاهرة التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بالعديد من الأنشطة المصاحبة، ومن أبرزها «المسامرة الفكرية» التي تجيء هذه السنة تحت عنوان «مضامين المسرح الصحراوي وأساليبه: الكائن والممكن»، بمشاركة ثلة من الباحثين المسرحيين.

وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان: «إن مداخلات المسامرة الفكرية تسعى إلى قراءة ما أُنجز من عروض في الدورتين السابقتين، من الناحتين الفنية والدلالية، وتحاول أن تستشرف ما يمكن تقديمه من موضوعات، وما في وسع صناع المسرح ابتكاره من أساليب تناسب هذا اللون المسرحي وتزيد من جاذبيته وتأثيره، في المستقبل». وأضاف: «يجيء هذا النشاط الفكري ليدون التاريخ الخاص بهذا المهرجان ويعمق مكانته ويزيده رسوخاً وامتداداً، وهو يستكمل الجهود النظرية التي رافقت التظاهرة منذ انطلاقتها». ويشارك في هذه المسامرة التي تعقد في فضاء المهرجان: عبد الكريم برشيد (المغرب)، وعبيدو باشا (لبنان)، وناصر كرماني (الكويت)، وأحمد خميس (مصر)، ونواف يونس (سوريا). كما ينظم المهرجان سلسلة من الندوات النقدية ستأتي تالية لتقديم العروض، إضافة إلى ملتقى تعريفي لمخرجي العروض المشاركة، وهي من الإمارات وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان.