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أعلنت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية»

7 أعمال مرشحة لجائزة «زايد للكتاب»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب امس عن القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» في دورتها الثانية عشرة، حيث اشتملت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» على 7 أعمال من أصل 123 مشاركة جاءت من 20 دولة عربية.

وتضم القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» عملين من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر– بيروت، وهما «سيرة العنقاء: من مركزية الذكورة إلى ما بعد مركزية الأنوثة» للأكاديمية السورية أسماء معيكل - 2017، وكتاب «ما بعد قصيدة النثر، نحو خطاب جديد للشعرية العربية» للباحث المصري سيد عبدالله السيسي – 2016، بالإضافة إلى كتاب «في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب» للباحث الأكاديمي محمد مشبال من المغرب، ومن إصدارات كنوز المعرفة – عمّان 2017. وكتاب «التأريخي والسردي في الرواية العربية» للناقد فاضل ثامر من العراق، من إصدارات ابن النديم- الجزائر 2017. وكتاب «الكتابة وبناء الشعر عند أدونيس» للباحث عمر حفيّظ من تونس ومن إصدارات دار الساقي- بيروت 2015. وكتاب «العلامات والأشياء كيف نعيد اكتشاف العالم في الخطاب؟» للأكاديمي عبدالفتاح أحمد يوسف من مصر ومن إصدارات الروافد الثقافية/‏ ابن النديم- الجزائر 2016. وأخيراً كتاب «تطوير الحرف العربي وتحديات العولمة» للباحث الأكاديمي عبدالرزاق تورابي من المغرب، ومن إصدارات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب -جامعة محمد الخامس بالرباط المغرب – 2015.

يذكر أنه تم الإعلان عن القوائم الطويلة للفروع «الآداب» و«المؤلف الشاب» خلال الأسابيع الماضية وسيتم الإعلان عن بقية الفروع خلال الأسابيع القادمة.

     
 

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