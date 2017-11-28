«الهند» ضيف شرف مهرجان أبوظبي 2018

فاطمة عطفة (أبوظبي)

احتفالاً بـ«عام زايد» والذكرى المئوية لميلاد الوالد المؤسس، واحتفاء بيوم الشهيد واليوم الوطني السادس والأربعين، نلتقي لنحتفي بـ«مهرجان أبوظبي 2018»، هذا ما استهلت به كلمتها هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مسرح قصر الإمارات، وذلك بحضور كل من نافديب ﺳﻴﻨﻎ ﺳﻮري، ﺳﻔﻴﺮ الهند ﻟﺪى اﻹﻣﺎرات، وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﺷﻴﺒﻠﻤﺎن، المدير الفني لدار غران تياتر ديل ليثيو، وآينوا غرانيس، رئيس متحف برشلونة للفن المعاصر (ماكبا)، وناصر عبد الله، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والمؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش.

وتابعت الخميس كلمتها مستعيدة مقولة المغفور له الشيخ زايد: «إن العلم والثقافة حجر الأساس في الحضارة والتقدم وبناء الأمم»، مبينة أن مقولته هذه تلخص رؤية أرست ركائز تجربة تنموية وتنويرية فريدة باتت مثالاً يحتذى على مستوى العالم، لدولة تقوم على بناء الإنسان والارتقاء بفكره وعلمه وثقافته، وعلى هذا النهج سارت القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حتى باتت الإمارات منارة ثقافية ورمزاً للسلام والتسامح والسعادة والإيجابية».

وأكدت قائلة: إننا لم نكن لنستطيع أن ننجز كل هذا لولا العزيمة التي مدنا بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة: ولم يكن لقصتِنا أن تنكتب منذ البدايات لولا الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حين كان سموه وزيراً للثقافة، وإن الفضل الكبير في استمرارنا إلى يومنا هذا يعود إلى توجيه ورعاية ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون».

نجوم الدورة 15