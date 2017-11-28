«الثقافة» تطلق 100 فعالية باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن جدول الأنشطة والفعاليات الوطنية والثقافية التي ستنظمها بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لتأسيس دولة الإمارات، وذلك على مدى ستة أيام خلال الفترة بين 29 نوفمبر و4 ديسمبر في منطقة «ستي ووك»، ومجموعة من المراكز الثقافية في الدولة، بمشاركة أكثر من 27 دولة عربية وأجنبية.

وتشهد فعاليات هذا العام تطوراً نوعياً، حيث تتكامل فيما بينها لتقدم صورة حقيقية عن دولة الإمارات بتراثها وحاضرها ومستقبلها، مسلطة الضوء على النهضة الحضارية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيـب الله ثراه.

ودعت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، المواطنين والمقيمين كافة بمختلف فئاتهم وأعمارهم إلى المشاركة في الفعاليات التي جرى توزيعها على مناطق الدولة كافة، وأن يعبروا عن اعتزازهم بما حققته الدولة خلال العقود الماضية من إنجازات، جذبت أنظار العالم، في ظل القيادة الرشيدة صاحبة الرؤية الثاقبة والاستشرافية، فضلاً عن الاحتفاء بإرثها الثقافي والحضاري والإنساني العظيم.

كما تشارك أكثر من 30 دولة فرحة الإمارات بيومها الوطني من خلال ثلاثة برامج رئيسة، هي ملتقى ثقافات الشعوب بالسيتي ووك، ومسيرة الشعوب في حب الإمارات، والفرق الفلكلورية، وعروض الأزياء الوطنية التقليدية، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة في القرى التراثية ضمن المراكز الثقافية التابعة للوزارة تحت شعار «إمارات الخير»، فضلاً عن معارض فنية وجداريات وأنشطة فنية وثقافية متنوعة في أنحاء الدولة كافة.