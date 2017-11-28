«سياحة الشارقة» تنظم ملتقى الضيافة الرابع

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن تنظيم ملتقى الضيافة الرابع، في الرابع من ديسمبر المقبل في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة لمناقشة آخر مستجدات قطاع الضيافة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك تحت شعار «استدامة الابتكار في السياحة».

وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أن الهيئة تحرص على تنظيم هذا الملتقى للعام الرابع على التوالي حرصاً منها على متابعة آخر التطورات والمستجدات في صناعة السياحة والضيافة، والذي يعكس نهج ورؤى القيادة الرشيدة، في الارتقاء بمقومات الشارقة على مختلف الصعد.

وأضاف أن هذه الملتقى سيُلقي الضوء على العديد من المواضيع الأساسية بمستقبل قطاع السياحة في الشارقة، والتي ستوفر حلولاً وأفكاراً مبتكرة حول صناعة الضيافة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تساهم في تحقيق رؤية الشارقة 2021 باستقطاب عشرة ملايين سائح في عام 2021.

ويتناول الملتقى عدداً من المواضيع البارزة يقدمها كبار الخبراء بالسياحة، من أبرزهم ضيف الشرف جيرالد لوليس، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة، ودوغ لانسكي مستشار للدول والوجهات والشركات السياحية، وسيُلقي محاضرة بعنوان «الابتكار في تطوير صناعة السياحة والسفر»، إضافة إلى جلسة نقاش بعنوان «استراتيجيات التسويق المبتكرة»، إلى جانب عدد من ورش العمل حول الاستثمار في القدرات البشرية.