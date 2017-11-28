«ريم مول» تختار «إتينيرا غنتوت» مقاولاً رئيساً

دبي (الاتحاد)

عين كونسورتيوم مجمع «ريم مول» أمس شركة «إتينيرا غنتوت»، وهي مشروع إماراتي - إيطالي مشترك، كمقاول رئيس للمشروع المقدر بقيمة 1.2 مليار دولار. وتعد «إيتينيرا»، واحدة من أكبر شركات الإنشاءات في إيطاليا، وتتمتع بخبرة واسعة في أبوظبي والإمارات في البناء.

وأعلن اتحاد الشركات المكون لكونسورتيوم مجمع ريم مول في 21 نوفمبر عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 457 مليون دولار لوجهة المتعة والترفيه والتسوق في أبوظبي الذي يضم 450 متجراً للعلامات التجارية المحلية والعالمية والمطاعم علي مساحة 2.9 مليون قدم مربعة في مشروع «نجمة أبوظبي» في جزيرة الريم، كما يقدم المجمع مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية والتعليمية المخصصة للعائلات بما في ذلك الحديقة الثلجية الجديدة في أبوظبي. وقال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «الفروانية للتطوير العقاري» التي تشرف على بناء «ريم مول»: «نسير بخطى ثابتة نحو تطوير وجهة أبو ظبي العصرية والتجارية والترفيهية ويسعدنا العمل مع إيتينيرا غنتوت لإنشاء المبنى الرئيس لمجمع ريم مول، ونحن على ثقة تامة من أنهم سيقدمون أعلى مستويات الجودة في العمل خلال كل مراحل الإنشاء، لتقديم مركز تجاري رائد يمكن أن يكون مصدر فخرٍ لإمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام».