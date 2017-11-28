73.4 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 10 أشهر

دبي (الاتحاد)

استخدم مطار دبي الدولي 6.9 مليون مسافر في شهر أكتوبر الفائت، بزيادة 6.9%، ليرتفع عدد المسافرين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 73.4 مليون مسافر بنمو 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2016، حسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس.

واحتلت سوق (أميركا الجنوبية) المركز الأول بالحركة مع مطار دبي من حيث النمو، بنسبة وصلت إلى 39.9% خلال أكتوبر الفائت، (تلتها أوروبا الشرقية) 23.5% (مدفوعة بشكل رئيس بروسيا، حيث يربط مطار دبي أكثر من 13 وجهة في هذا البلد، في حين احتلت آسيا المركز الثالث، بنسبة 20.3% مدفوعة بالنمو على الطرق المؤدية إلى الصين وتايلاند. أما من حيث إجمالي عدد المسافرين، فقد ظلت الهند هي الوجهة الأولى بإجمالي قدره مليون ركاب، تليها المملكة المتحدة 525 ألف راكباً والمملكة العربية السعودية 407 ألاف راكب. وعلى صعيد المدن، احتلت لندن المقدمة بإجمالي 327400 مسافر تليها مومباي (219512 مسافراً) ونيودلهي (184754 مسافراً).

حركة الطائرات

وصلت حركة الطائرات عبر مطار دبي في أكتوبر الفائت إلى 33 ألفاً و257 حركة بانخفاض نسبته 5.8% مقارنة مع 35 ألفاً و314 حركة جوية في أكتوبر 2016. أما على صعيد إجمالي الحركات الجوية عبر المطار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 فبلغت 340 ألفاً و940 حركة بانخفاض 2.3% مقارنة مع 348 ألفا و893 حركة سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016.