أبوظبي تطلق منصة جديدة لاستخراج التأشيرات السياحية

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة مطارات أبوظبي، والاتحاد للطيران، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، منصة جديدة لإصدار تأشيرات الدخول عبر إجراءات سريعة وميسرة، تضمن للمسافرين الذين تنطبق عليهم الشروط، الحصول على تأشيرة دخول المسافرين العابرين في مدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة فقط.

وتم إطلاق المنصة الجديدة في صالة 3 بمنطقة المسافرين العابرين بمطار أبوظبي الدولي. وتتيح تأشيرة الدخول لحامليها الدخول إلى الدولة لمدة 96 ساعة (4 أيام)، وتتوافر هذه الخدمة الجديدة، لجميع الركاب من كل الجنسيات المسافرين إلى وجهات أخرى عبر محطات الوصول 1 و3 في مطار أبوظبي الدولي.

ويأتي تدشين المنصة الجديدة لإصدار تأشيرة دخول المسافرين العابرين بمطار أبوظبي كإحدى مبادرات فريق العمل الذي تم تشكيله ضمن مبادرة «الحياة في أبوظبي» في مايو الماضي للعمل على تطوير «تجربة السائح في مطار أبوظبي». وتعد مبادرة «الحياة في أبوظبي» إحدى مبادرات مكتب ريادة الخدمات الحكومية التابع لمكتب أبوظبي التنفيذي، وهي تجمع سنوي يستهدف تطوير مجموعة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية على مستوى حكومة أبوظبي.

وتصدر المنصة الجديدة، أنواعاً متعددة من التأشيرات السياحية والخاصة بالأعمال، للمسافرين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول. ويمكن للمسافرين الواصلين إلى مطار أبوظبي التوجه إلى المنصة الجديدة في صالة 3 والتقدم بطلباتهم للحصول على تأشيرة الدخول في مدة أقصاها 30 دقيقة والاستمتاع بقضاء عطلة سريعة في أبوظبي.